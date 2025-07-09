День семьи, любви и верности отметили в Дмитрове

В Дмитрове на площадке у памятника Петру и Февронии Муромским состоялся праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Для гостей работали детская игровая зона, фотозона, фотовыставка «Семейный Дмитров», а также проходили разнообразные мастер-классы для детей и взрослых.

Особое внимание в этот день уделили семье Губайдулловых — Любови Александровне и Илнару Фергатовичу, которые являются примером крепких семейных отношений. Они вместе уже много лет, воспитывают семерых детей и активно участвуют в жизни города, занимаясь волонтерской деятельностью, в том числе помогая собирать гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО.

Также на празднике чествовали супружеские пары с долгими и крепкими браками. Среди них — Игорь Петрович и Любовь Вячеславовна Стерлиговы, которые вместе уже 42 года. Они познакомились еще в школе, вырастили троих детей и теперь радуются внукам. Их семья — настоящая команда: они даже представляли Дмитровский округ на областных соревнованиях по стритболу.