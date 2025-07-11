Сегодня 10:42 День семьи, любви и верности отметили в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

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Чехов

К празднику открылась новая зона отдыха на набережной реки Теребенка. Глава округа Михаил Собакин провел осмотр территории и дал указания, чтобы сделать это место еще лучше.

Для жителей и гостей округа подготовили анимационную программу. После реконструкции на набережной появились детские игровые и спортивные площадки с тренажерами, волейбольное поле, пешеходные конструкции. В этот день в Чехове поздравили с праздником приемные и ресурсные семьи. Михаил Собакин поблагодарил их за неоценимый труд.

«Семья — это малая церковь, и пусть будет так в вашей жизни. Пусть все, кто приходит к вам на ручки, пусть все, кто касается вашего сердца, все, кто попадает к вам, всегда встречали улыбку», — обратился к виновникам торжества благочинный церквей муниципального округа Чехов игумен Сергий Куксов.

В Чехове живут и воспитывают своих детей 2127 многодетных семей. Это 14% от общего количества семей округа. Для сравнения, по России эта цифра составляет 8%, а по Московской области — 9%. В Чехове 68 приемных семей, в которых воспитывается 131 ребенок. Еще о 95 детях заботятся 79 опекунов. Жителей округа накануне и день праздника поздравляли в парках Чехова. Наградили многодетные семьи и тех, кто прожил в браке не одно десятилетие. Для трех новоиспеченных семей провели конкурсы и исполнили народные песни.