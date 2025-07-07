День семьи, любви и верности отметили в Богородском округе

Талантливые артисты подарили зрителям незабываемые моменты: звучали трогательные песни о любви и дружбе, а выступления творческих коллективов заряжали энергией и вдохновением. На площади перед филиалом культурно-досугового центра «Квант» в Старой Купавне царила атмосфера радости и тепла.

Яркие мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности прошли в Богородском округе. Этот прекрасный праздник напомнил о важности крепких семейных уз, взаимопонимания и верности, собрав сотни горожан.

Среди участников концерта были Александр Шевченко, Людмила Удод, женский состав ансамбля «Казачья станица», вокальный коллектив «Хозяюшка хороша», солистка детского вокального ансамбля «Дружба» Ксения Кудряшова. Каждое выступление напоминало, как важно ценить близких и поддерживать друг друга.

В тот же день в Глуховском парке в Ногинске состоялось мероприятие «И долог век любви», приуроченное к церковному дню памяти святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. С поздравительными словами к гостям обратился настоятель Ногинского храма Святой блаженной Матроны Московской, иерей Андрей Чадин. О корнях праздника рассказала директор Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» Галина Ковтун.

Завершился вечер красочным концертом, который подарил зрителям море положительных эмоций.