День семьи, любви и верности отметили в Богородском округе

Торжества начались с парада семей, который прошел от Фонтанной площади до Центрального парка. Этот день собрал в центре города сотни жителей разных поколений.

Тепло и ярко отметили в Ногинске День семьи, любви и верности — праздник, посвященный самым важным ценностям в жизни каждого человека: бескрайней любви, всепрощающему терпению и взаимной поддержке.

Родители, дети, бабушки и дедушки — каждый проникся праздничной атмосферой. В парке гостей ждала насыщенная программа: выступления творческих коллективов, игры и развлечения для детей, угощение — мороженое для всех участников.

Особенно трогательным моментом стало чествование и награждение пар, чьи семейные истории — истинный пример любви, верности и преданности. Среди них были супруги, прожившие вместе не один десяток лет, успевшие отметить несколько юбилеев совместной жизни, и еще совсем молодые пары, скрепившие свой союз буквально на днях. Особое внимание было уделено многодетным семьям.