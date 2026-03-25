День семейного здоровья провели в Мытищах

Комплексное медицинское обследование в поликлинике № 6 прошли 50 человек. Медики Мытищинской областной клинической больницы проанализировали данные полученные по результатам диспансеризации.

Доктора рассказали, что по итогам осмотров, только восемь пациентов оказались полностью здоровы, без хронических заболеваний и факторов риска. 14 человек были направлены на второй этап диспансеризации.

Анализ результатов показал, что наиболее распространенными проблемами среди взрослых стали повышенное артериальное давление, курение и низкая физическая активность.

Особое внимание врачей привлекло состояние здоровья 15 пациентов. Обследования выявило, что у них есть риск развития болезней сердца и сосудов, поэтому им дали дополнительные советы и, если потребуется, назначат дополнительные обследования.

Следующий День семейного здоровья пройдет четвертого апреля.