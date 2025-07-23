День семейного здоровья прошел в Мытищах

Диспансеризацию организовали для всех местных жителей в поликлинике № 6 Мытищинской больницы, отделение которой расположено в микрорайоне Пироговский. Проверить свое здоровье пришло около 40 человек.
Врачи в ходе обследования, обнаружили у некоторых пациентов хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и мочевыделительной системы. Всем пациентам дали рекомендации по прохождению дополнительного обследования и последующего лечения.
Такие мероприятия по проверке состояния здоровья для жителей Мытищ проводят на постоянной основе. Следующим будет онкологический скрининг, который состоится 26 июля. Желающим нужно будет прийти по адресу: улица Воровского, строение № 2. Обследования проведут в поликлинике № 1 Мытищинской больницы.
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