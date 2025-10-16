День семейного здоровья прошел в Мытищах

Акцию «День семейного здоровья» посетили 45 человек. Тщательный комплексный медицинский осмотр выявил нарушения у трех пациентов, их направили на дальнейший этап диспансеризации для углубленного изучения состояния здоровья.

Осмотр пациентов проводился в поликлиниках № 1 и № 4 на улице Воровского. Стоит отметить, что с начала текущего года, 2025 года благодаря подобным мероприятиям врачи смогли оказать помощь и провести обследование уже 779 жителям города Мытищи.

Новая профилактическая акция — Единый день диспансеризации — снова состоится уже 18 октября. Пройти осмотр можно будет сразу в нескольких учреждениях здравоохранения округа: поликлинике № 2 на улице Юбилейная, 10, поликлинике № 5, на улице Веры Волошиной, 54, поликлинике № 6 микрорайона Пироговский, на улице Советская, 2/1.

Желающих проверить свое здоровье ждут в этих медицинских учреждениях.