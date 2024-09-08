День семейного здоровья прошел в двух поликлиниках в Мытищах

Взрослые жители округа смогли пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции. Их осмотрел терапевт. Также они прошли флюорографию и замер внутриглазного давления, сделали ЭКГ, сдали анализ крови.

Детей осмотрели педиатр, офтальмолог. Им также сделали ЭКГ.

«Подошел к концу сезон отпусков, начался учебный год: важно убедиться в том, что и у детей, и у родителей со здоровьем все в порядке. Сделать это всем вместе без лишних затрат времени можно в рамках дня семейного здоровья. Они регулярно проводятся в поликлиниках смешанного типа Мытищинской больницы. Пройти профилактический осмотр в выходной день — это действительно удобно», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Екатерина Суслова.

Отметим, что на подобные мероприятия можно приходить без предварительной записи. Нужно лишь иметь с собой паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС.

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