День семейного здоровья пройдет в Щелкове 11 октября

В субботу, 11 октября, поликлиники Щелковской больницы распахнут свои двери для проведения Дня семейного здоровья — акции, направленной на повышение доступности медицинской помощи для жителей округа. В рамках мероприятия жители Щелкова получат возможность пройти комплексное медицинское обследование в формате одного визита.

Акция ориентирована на все возрастные категории и охватывает как взрослое население, так и детей. В День семейного здоровья жители смогут получить консультации специалистов, таких как кардиологи, эндокринологи, неврологи и другие, а также пройти обязательный осмотр у врача-терапевта для взрослых и педиатра для детей.

Комплексное обследование включает в себя широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований, позволяющих оценить состояние здоровья по различным параметрам. Акция будет проходить с 09:00 до 15:00 в нескольких подразделениях медицинского учреждения, обеспечивая удобство для жителей различных районов.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической части Щелковской больницы Наталья Филимонова подчеркнула, что акция «День семейного здоровья» предполагает комплексный подход к обследованию пациентов. По ее словам, это включает в себя проведение необходимых лабораторных анализов, ультразвуковое исследование различных органов и систем, электрокардиографию для оценки работы сердца, а также консультации врачей различных специальностей.

Акция «День семейного здоровья» пройдет в Щелкове в поликлинике ОП № 5, Загорянской поликлинике, поликлинике ОП № 2 и в Медвежье-Озерской амбулатории. Предварительная запись для посещения не требуется. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.