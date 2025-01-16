День семейного здоровья пройдет в Мытищах 18 января

Жители Мытищ смогут принять участие в Дне семейного здоровья, который пройдет 18 января в поликлинике № 1 и детской поликлинике № 4. Это отличная возможность пройти профилактические осмотры всей семьей и позаботиться о своем здоровье.

Мероприятие будет проходить с 8:00 до 15:00. Для взрослых предусмотрен первый этап диспансеризации, а также вакцинация против пневмококковой инфекции. В рамках диспансеризации предусмотрены осмотр и консультация врача-терапевта, консультация врача-гинеколога, флюорография, ЭКГ, биохимический анализ крови, канализ крови на ВИЧ и гепатит С, замер внутриглазного давления. Детей осмотрят педиатр, отоларинголог, юным пациентам сделают ЭКГ.

Для участия в мероприятии предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Напомним, поликлиника № 1 и детская поликлиника № 4 расположены на улице Воровского, 2.