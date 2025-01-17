День семейного здоровья пройдет в Мытищах 18 января.

Жителей городского округа приглашают бесплатно проверить свое здоровье. Профилактические обследования будут проводиться на базе поликлиники № 1 и детской поликлиники № 4.

Взрослые смогут пройти первый этап диспансеризации, получить консультации терапевта и гинеколога, сделать электрокардиограмму, биохимический анализ крови и обследование на ВИЧ и гепатит С, флюорографию и замер внутриглазного давления. Также будет доступна вакцинация против пневмококковой инфекции. Детям проведут осмотр отоларинголог и педиатр, они также смогут сделать ЭКГ.

Желающим пройти обследование нужно взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования образца Московской области и СНИЛС.

День семейного здоровья даст жителям муниципалитета хорошую возможность не тратить много времени на посещение разных медицинских учреждений и позаботиться о своем физическом состоянии.

Акция будет проходить в субботу, 18 января, с 8:00 до 15:00 по адресу: улица Воровского, строение 2. Предварительная запись не нужна.