День сельского старосты отметили в доме культуры в Павловском Посаде

В Большедворском Доме культуры прошло награждение старост в связи с профессиональным праздником, который отмечают в Московской области 23 октября. Администрация городского округа поблагодарила всех за труд.

День сельского старосты утвердили депутаты Московской областной Думы. Эта дата отсылает к одноименному празднику по указу императрицы Елизаветы в 1760 году. С того времени институт старост стал важнейшим связующим звеном между властью и жителями.

«Сегодня старосты — это настоящие хозяева своих территорий, неравнодушные люди, которые ежедневно трудятся на благо родных сел и деревень. Они знают каждую тропинку, каждого жителя и каждую проблему своей малой родины», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В Павловском Посаде работают 50 старост. Их поздравила депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Линара Самединова.