День сельского старосты отметили в Чехове

Торжественное мероприятие в честь праздника прошло во Дворце культуры «Дружба». Глава округа Михаил Собакин вручил почетные грамоты и благодарственные письма инициативным жителям сельских населенных пунктов и старостам.

В Чехове трудятся 63 сельских старосты и 76 инициативных жителей, каждый из которых активно участвует в формировании комфортного пространства и благоустройства малых населенных пунктов. Благодаря их участию реализовано немало значимых проектов и мероприятий, направленных на улучшение качества жизни.

Так, в ноябре 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве старост Чехова с Ассоциацией старост Подмосковья. Это позволило открыть новые перспективы для взаимодействия, обмена опытом и достижения еще больших успехов.