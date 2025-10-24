День сельского старосты отметили в Чехове
Торжественное мероприятие в честь праздника прошло во Дворце культуры «Дружба». Глава округа Михаил Собакин вручил почетные грамоты и благодарственные письма инициативным жителям сельских населенных пунктов и старостам.
В Чехове трудятся 63 сельских старосты и 76 инициативных жителей, каждый из которых активно участвует в формировании комфортного пространства и благоустройства малых населенных пунктов. Благодаря их участию реализовано немало значимых проектов и мероприятий, направленных на улучшение качества жизни.
Так, в ноябре 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве старост Чехова с Ассоциацией старост Подмосковья. Это позволило открыть новые перспективы для взаимодействия, обмена опытом и достижения еще больших успехов.
«Мы ценим наше сотрудничество и высоко оцениваем вклад каждого сельского старосты в развитие муниципалитета. Совместными усилиями мы продолжаем развивать наши села и деревни, делая их центрами не только традиций, но и новых возможностей. Уже сейчас мы по запросам старост, включили в нашу муниципальную программу обустройство в будущем году пять детских игровых площадок в деревнях. Специально для этого, мы разработали свой уникальный стандарт ДИП, который можем реализовать за счет собственного бюджета. Мы продолжаем принимать в муниципальную собственность новые дороги и ставить их в план ремонта. К сожалению, мы не всегда имеем финансовую возможность, одномоментно охватить все 145 населенных пунктов, но мы стараемся не оставить без внимания ни один из них», — отметил Михаил Собакин.