День села Теряево отметили в Волоколамском округе

Местом проведения торжественного мероприятия стал теряевский сквер. Отметить день рождения села собрались жители всех возрастов.

Заместитель главы Волоколамского округа Виктор Тюленев, председатель окружного совета депутатов Татьяна Шаргаева, начальник территориального отдела Сергей Блохин представители духовенства поздравили жителей Теряева с праздником. Самых активных представителей различных сфер деятельности наградили благодарственными письмами главы округа и совета депутатов.

Участники ежегодного фестиваля «Теряевская слобода», который объединил не только местных артистов, но и вокалистов, танцоров из соседних округов и даже областей, подарили зрителями свои самые яркие номера.

Кульминацией праздника стали пенная вечеринка и зажигательная дискотека.