День села Стромынь отметили в Богородском округе

В селе Стромынь прошел семейный праздник, который объединил местных жителей и гостей. Мероприятие, названное «Мне по сердцу улица родная», подарило всем участникам атмосферу радости и единства.

Праздничная программа была насыщенной и разнообразной. Гостей встретили с хлебом и солью, что символизировало традиционное русское гостеприимство. Для желающих сохранить воспоминания о событии организовали фотозону, оформленную в ярких тонах. Мастера провели интересные мастер-классы, а дети активно участвовали в игровой программе. Все желающие могли проверить свои знания о родном селе с помощью краеведческой викторины.

Концерт стал кульминацией праздника, на котором выступили артисты Мамонтовского Дома культуры и юные певицы Арина Купцова и Анастасия Финаева. Со сцены звучали трогательные песни и стихи, посвященные Стромыни и ее жителям. Особое внимание уделили долгожителям, чьи судьбы переплетены с историей села.

Праздник стал ярким примером того, как любовь к родным местам, традиции и теплые отношения объединяют людей, делая село настоящим домом с богатым наследием и светлым будущим.