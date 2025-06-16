День села отметили в Павловской Слободе под Истрой

В честь Дня села в Павловской Слободе провели концерт. На него пришло более 800 человек.

Торжественной частью стало награждение граждан, которые активно участвуют в развитии территории. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма от администрации округа, Совета депутатов и территориального отдела. В праздновании приняли: заместитель главы муниципального округа Истра Станислав Таловеров, начальник территориального отдела Юрий Занегин, а также депутаты Истры — Ольга Руда, Ольга Малышева и Ярослав Конопатов.

После на сцене выступили творческие коллективы Павло-Слободского культурно-досугового комплекса, а также приглашенные артисты. Для маленьких гостей организовали развлекательную программу с аниматорами и представление с мыльными пузырями.

Еще работала гастрономическая зона — любой желающий мог попробовать разнообразные угощение.