День села Новый Быт отметят в Чехове 31 августа

Для детей и взрослых в населенном пункте Новый Быт пройдет праздничная программа «Процветай, село мое родное». Мероприятие начнется в 18:00 на центральной площади на улице Новая перед Домом культуры «Меридиан».

Организаторы праздника подготовили для гостей торговые точки и выставки, а также они проведут мастер-классы и детскую игровую программу. Кроме того, на мероприятии пройдет торжественное награждение жителей села и концертная программа.

Стоит отметить, что в 17:00 в последнюю субботу уходящего августа также пройдет День открытых дверей для желающих ознакомиться с работой и творческими направлениями Дома культуры «Меридиан». Мероприятие реализуется с целью вовлечения населения в культурную жизнь округа. Все желающие смогут записаться в кружки и любительские объединения.