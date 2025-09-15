День села Невское отметили в Воскресенске

Праздник села объединил несколько поколений жителей. Для них организаторы подготовили насыщенную программу, где каждый мог найти развлечение по душе.

Сельчан поздравил председатель совета депутатов округа Сергей Матвиенко. Самых активных жителей, которые внесли большой вклад в развитие Невского, наградили благодарностями и почетными грамотами.

На сцене выступали творческие коллективы Воскресенска с яркими номерами. В программе прозвучали народные песни и современные хиты, артисты исполнили зажигательные танцы. Все участники праздника почувствовали себя частью большой и дружной семьи.

Село Невское расположено в юго-западной части Воскресенского района, примерно в семи километрах к юго-западу от города Воскресенска. Свое название оно получило по храму во имя благоверного князя Александра Невского, построенному в селе.