День села Молоди отметили в Чехове

По традиции не обошлось без чествования трудовых коллективов, активных жителей села и юбиляров супружеской жизни. Депутат окружного совета Ирина Резвина поздравила собравшихся и вручила им благодарственные письма и подарки. Среди награжденных — ветераны труда Виктор и Прасковья Крупенины, в браке они уже 65 лет.

Музыкальным подарком стало выступление всех творческих коллективов Дома культуры «Радуга». Среди них и юный певец Радмир Басыров.

«Я очень благодарен моему родному селу Молоди и Дому культуры „Радуга“», — поделился Радмир Басыров.

Среди приглашенных гостей оказались фолк-группа «Венница» и ансамбль «Казачья песня». Они поздравили сельчан и исполнили свои музыкальные композиции. Также все желающие приняли участие в конкурсе-дегустации и творческих мастер-классах. Завершился вечер дискотекой.

В этот же день подобные праздничные мероприятия прошли для жителей поселка Васькино, а также сел Шарапово и Талалихино.