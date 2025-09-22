День села Молоди отметили в Чехове
Праздничные мероприятия прошли 20 сентября. Для жителей села Молоди муниципального округа Чехов подготовили концертную программу, мастер-классы и вечернюю дискотеку.
По традиции не обошлось без чествования трудовых коллективов, активных жителей села и юбиляров супружеской жизни. Депутат окружного совета Ирина Резвина поздравила собравшихся и вручила им благодарственные письма и подарки. Среди награжденных — ветераны труда Виктор и Прасковья Крупенины, в браке они уже 65 лет.
Музыкальным подарком стало выступление всех творческих коллективов Дома культуры «Радуга». Среди них и юный певец Радмир Басыров.
«Я очень благодарен моему родному селу Молоди и Дому культуры „Радуга“», — поделился Радмир Басыров.
Среди приглашенных гостей оказались фолк-группа «Венница» и ансамбль «Казачья песня». Они поздравили сельчан и исполнили свои музыкальные композиции. Также все желающие приняли участие в конкурсе-дегустации и творческих мастер-классах. Завершился вечер дискотекой.
В этот же день подобные праздничные мероприятия прошли для жителей поселка Васькино, а также сел Шарапово и Талалихино.