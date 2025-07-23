День села Казанское отметили в Павловском Посаде

Праздник села исторически связан с Днем явления Казанской Божьей Матери. Торжественное мероприятие состоялось в доме культуры.

Начальник территориального отдела Ольга Федина и депутат окружного совета Юлия Архипова поздравили односельчан. Благодарственные письма от проекта «Успех V Единстве поколений» вручили за активное участие в общественной жизни села Казанское Ирине Плигиной и Фаине Дундуковой.

На празднике также отметили волонтером, которые занимаются плетением маскировочных сетей и изготовлением окопных свечей, внося значимый вклад в помощь участникам спецоперации. Благодарности от Московской областной Думы получили Лариса Крутская, Людмила Лапушенкова, Ирина Коробаева, Галина Безуглая, Надежда Возжаева, Лариса Володина, Любовь Корышева и Олег Ермолов.

Творческие коллективы и солисты дома культуры подарили зрителям яркие и одновременно трогательные номера.