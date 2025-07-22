День села Ярополец отметили в Волоколамском округе

Гости праздника смогли проявить свои таланты, участвуя в творческих мастер-классах. На сцене выступили с концертом солисты и коллективы Волоколамского округа.

Заместитель главы муниципалитета Виктор Тюленев и начальник территориального отдела Сергей Блохин обратились к собравшимся с приветственной речью. Они пожелали селу процветания и благополучия. За многолетний труд и профессионализм работникам сферы образования, жилищно-коммунального хозяйства, Ярополецкой службы благоустройства вручили благодарственные письма.

Напомним, что Волоколамск активно готовится к празднованию Дня города, который будет отмечаться в последнюю субботу месяца — 26 июля. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что уже обсудила все детали запланированной программы с сотрудниками администрации, представителями учреждений культуры и правоохранителями.