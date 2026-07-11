День рыбака отметили в Дмитровском округе

В преддверии Дня рыбака, который в России отмечается во второе воскресенье июля, первый заместитель главы Дмитровского муниципального округа Евгений Тертышников посетил филиал по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО в поселке Рыбное. В ходе визита он поздравил коллектив с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма главы округа отличившимся сотрудникам.

Евгений Тертышников отметил, что научный центр является гордостью Дмитровского округа и Подмосковья, а его работа обеспечивает продовольственную безопасность страны. За добросовестный труд благодарности получили Людмила Аверьянова, Татьяна Бурля, Игорь Кузьмин, Михаил Кашин, Павел Головин, Анастасия Чмиль, Инна Шкляревская и Николай Шестерин.

Руководитель филиала Алексей Мышкин подчеркнул, что День рыбака для сотрудников — самый любимый праздник. В рамках торжественной церемонии он вручил ведомственные награды: медали «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени удостоена главный специалист лаборатории осетроводства и акклиматизации Вера Калмыкова, а звания «Почетный работник рыбного хозяйства России» — ученый секретарь Валентина Жарикова.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов поздравил коллектив, отметив, что филиал в Рыбном всегда славился увлеченными и преданными профессии кадрами. Он подчеркнул, что здесь решаются конкретные задачи — сохранение популяций рыб, развитие аквакультуры и повышение эффективности рыбных хозяйств, и пожелал сотрудникам не останавливаться на достигнутом. Коллектив поблагодарил администрацию за внимание и поддержку.