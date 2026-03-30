День рождения службы донорства отметили в Щелкове

Обособленное подразделение Московского областного центра крови в Щелкове отметило очередную годовщину со дня основания. Это медицинское учреждение — не просто пункт приема биоматериала, а настоящая «артерия жизни» для всего округа, чья история неразрывно связана с развитием подмосковного здравоохранения.

Фундамент службы был заложен еще в начале 1970-х годов. В 1972 году при Щелковской больнице открылось отделение переливания крови. Поворотным моментом стало 29 марта 1984 года. Именно в этот день служба обрела новый дом в здании бывшего профилактория хлопчатобумажного комбината, трансформировавшись в полноценную городскую станцию переливания крови.

В 2021 году станция вышла на новый уровень, став частью Московского областного центра крови. Сегодня здесь трудятся 25 профессионалов. В Щелкове сформировалось мощное донорское движение — сегодня в округе насчитывается более 4100 активных доноров.