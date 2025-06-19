День рождения Раменского парка пройдет 21 июня

В субботу, 21 июня, Раменский парк культуры и отдыха станет центром притяжения для всех жителей и гостей города, распахнув свои двери для празднования своего Дня рождения. Организаторы подготовили праздничную программу под названием «Твой парк — твои впечатления!».

Для юных гостей парка организаторы подготовили интерактивные игровые программы, творческие мастер-классы и конкурсы с призами и подарками. Организаторы сообщили, что дети смогут проявить свои таланты и раскрыть творческий потенциал.

Взрослых посетителей парка ожидают концерты с участием популярных артистов, исполняющих хиты разных жанров, а также танцевальные мастер-классы под руководством профессиональных хореографов.

В течение всего дня в парке будут проходить разнообразные занятия и активности. Все желающие смогут принять участие в занятиях по зумбе, сессиях йоги, шахматных турнирах и других мероприятиях.