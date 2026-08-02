День рождения парка Победы отметили в Наро-Фоминске

Помимо праздничного мероприятия для гостей провели первый в округе «Кубок Победы» по пляжному волейболу. Для юных посетителей организовали конкурс рисунков и аквагрим.

Турнир прошел на песчаном корте. Парк Победы — одна из главных локаций города в том числе и для любителей спорта.

Работали площадки военно-патриотического клуба «Верейская застава»: все желающие учились собирать и разбирать автомат, стрелять по мишеням, управлять беспилотниками на симуляторе и оказывать первую помощь.

Культурный организатор Полина Макарова отметила, что праздник объединил активности для разных возрастов. История парка началась в июле 1986 года с установки МиГ-17 — памятника летчикам-нарофоминцам. Спустя десятилетия парк преобразился благодаря благоустройству и стал местом притяжения для жителей и гостей города воинской славы.

Посетители делились впечатлениями: они успели пострелять, попрыгать на батуте и попробовать сладкую вату. В День парка слова благодарности прозвучали в адрес администрации, коллективов и организаций-партнеров, которые помогают парку развиваться.