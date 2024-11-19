День рождения отделения «Молодой гвардии» отметили в Лосино-Петровском

В честь годовщины со дня основания местного отделения «Молодой гвардии» в городском округе Лосино-Петровский организовали торжественное мероприятие. Празднование включало в себя разнообразные мероприятия, среди которых особое внимание уделили конкурсу творческих выступлений.

В рамках мероприятия молодогвардейцы были удостоены почетных грамот. Эти награды стали символом признания их неоценимого вклада в организацию и проведение различных мероприятий, способствующих развитию и процветанию молодежного движения.

«Активность и инициативность наших молодых ребят заслуживают особой похвалы, и мы выражаем им свою искреннюю благодарность за их неустанный труд и стремление к улучшению жизни в городе. Их энергичность и целеустремленность вдохновляют на новые свершения и служат примером для подражания», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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