День рождения Ямпольского полка отметили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе состоялось торжественное собрание, посвященное дате создания одного из воинских подразделений. Военнослужащих поздравили представители администрации и Совета депутатов, отличившимся вручили награды.

В части прошла церемония, приуроченная к значимой дате в истории соединения. В основе его летописи лежат десятилетия службы, участие в боевых действиях и многолетняя подготовка личного состава. Подразделение сохраняет преемственность поколений и продолжает выполнять задачи в современных условиях.

В зале собрался личный состав. Военнослужащим передали благодарственные письма за службу, дисциплину и выполнение поставленных задач. Награждение прошло в торжественной обстановке под звуки марша и в присутствии командования.

«Вы продолжаете дело тех, кто стоял у истоков подразделения. Ваш труд и служба формируют его современную историю», — сказал заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Денис Голубев.

Председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов также обратился к личному составу и подчеркнул значение службы и преемственности поколений.

Отдельная часть программы была посвящена памяти погибших военнослужащих. У полкового мемориала прошла минута молчания. После этого участники возложили цветы к памятнику, почтив память сослуживцев.

Служба в части продолжается в повседневном режиме. Военнослужащие выполняют задачи подготовки и боевого дежурства, поддерживая высокий уровень готовности и дисциплины.