День рождения Деда Мороза отметили в Рузском округе
Праздник собрал в парке «Городок» множество гостей. Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу.
Волшебная атмосфера праздника захватила всех посетителей парка с первых минут. Гостей приветствовали сказочные персонажи — внучка Деда Мороза Снегурочка и Баба-Яга.
Дети и взрослые с удовольствием участвовали в танцах, интерактивных играх, новогодней викторине и увлекательном квесте. Работала чайная станция, где можно было согреться горячими напитками. Юные гости смогли создать своими руками новогодние поделки на творческом мастер-классе.
Сам именинник водил с гостями хороводы и дарил всем праздничное настроение. Ярким моментом праздника стал зажигательный флешмоб, в котором поучаствовали все желающие.
«Сказочная атмосфера и теплая встреча оставили яркие впечатления у всех участников праздника, подарив незабываемые моменты волшебства и радости», — отметил глава Рузского округа Александр Горбылев.
Зимний сезон в парке «Городок» только набирает обороты. Уже 6 декабря Дед Мороз и его волшебные друзья приглашают жителей и гостей округа на открытие своей зимней сказочной резиденции.