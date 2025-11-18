Сегодня 11:55 День рождения Деда Мороза отметили в Рузском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Рузского м.о. Подмосковье

Праздник собрал в парке «Городок» множество гостей. Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу.

Волшебная атмосфера праздника захватила всех посетителей парка с первых минут. Гостей приветствовали сказочные персонажи — внучка Деда Мороза Снегурочка и Баба-Яга. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в танцах, интерактивных играх, новогодней викторине и увлекательном квесте. Работала чайная станция, где можно было согреться горячими напитками. Юные гости смогли создать своими руками новогодние поделки на творческом мастер-классе.

Сам именинник водил с гостями хороводы и дарил всем праздничное настроение. Ярким моментом праздника стал зажигательный флешмоб, в котором поучаствовали все желающие.

«Сказочная атмосфера и теплая встреча оставили яркие впечатления у всех участников праздника, подарив незабываемые моменты волшебства и радости», — отметил глава Рузского округа Александр Горбылев. Зимний сезон в парке «Городок» только набирает обороты. Уже 6 декабря Дед Мороз и его волшебные друзья приглашают жителей и гостей округа на открытие своей зимней сказочной резиденции.