День рождения Деда Мороза отметили в культурном центре «Дубровицы» в Подольске

В культурном центре «Дубровицы» отметили день рождения Деда Мороза. Роль главного зимнего волшебника в Подольске на протяжении 40 лет исполняет сотрудник учреждения Михаил Герасимов.

На протяжении этого времени он дарит детям не только веру в чудо и подарки, но и настоящий праздник. Первый раз он надел костюм, занимаясь в ансамбле «Радужный».

«Руководитель попросила помочь поздравить детей с праздником. Пришлось нарядиться и ходить по ребятам, которые занимались в коллективе, поздравляли их, дарили подарки. Так все и началось», — сказал Михаил Герасимов, сотрудник КПЦ «Дубровицы».

Михаил Герасимов не только сценический, но и настоящий дедушка — воспитывает трех внуков. Признается, что они узнают его в образе по голосу.

Все костюмы работники шьют вручную. Здесь же мастерицы центра делают и праздничные елочные игрушки.

За 40 лет Михаил Герасимов сыграл Деда Мороза в 800 праздничных мероприятиях. Социальные елки и новогодние представления стартуют в культурно-просветительском центре уже в конце декабря.