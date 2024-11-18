День рождения Деда Мороза отметили в Богородском округе

День рождения Деда Мороза отметили в центральном парке Ногинска. Жителей и гостей округа ждали интерактивы, концерт и творческие мастер-классы.

Несмотря на пасмурный день и отсутствие снега, праздник получился ярким и запоминающимся. Организаторы подготовили игровую и концертно-развлекательную программу. И взрослые, и дети водили хороводы, пели и танцевали. Также всех ждали угощения с горячим чаем и баранками.

Напомним, что в декабре в центральном парке традиционно распахнет свои двери резиденция Деда Мороза. А еще с 1 по 25 декабря каждый сможет написать письмо с загаданным желанием в специальные почтовые ящики в парке. Все письма передадут главному новогоднему волшебнику.