День российской полиграфии отметили на Можайском полиграфкомбинате
Профессиональный праздник отмечается 19 апреля. Сотрудников предприятия поздравили первый заместитель главы округа Алексей Сперанский и председатель местного Совета депутатов Василий Овчинников.
Руководители поблагодарили коллектив за добросовестный труд, высокое мастерство и вклад в развитие муниципалитета. Сегодня на комбинате трудится более 700 специалистов, которые обеспечивают полный цикл выпуска книжно-журнальной продукции. Предприятие основано в 1974 году и считается одним из крупнейших в своем сегменте. Комбинат продолжает развиваться и приглашает новых сотрудников.
День полиграфии учрежден в знак уважения к истории отечественного печатного дела и признания заслуг всех, кто трудится в сфере печати, издательского дела, дизайна и тиражирования продукции. Полиграфия делает информацию более доступной и помогает сохранять культурное наследие.