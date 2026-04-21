День российской полиграфии отметили на Можайском полиграфкомбинате

Руководители поблагодарили коллектив за добросовестный труд, высокое мастерство и вклад в развитие муниципалитета. Сегодня на комбинате трудится более 700 специалистов, которые обеспечивают полный цикл выпуска книжно-журнальной продукции. Предприятие основано в 1974 году и считается одним из крупнейших в своем сегменте. Комбинат продолжает развиваться и приглашает новых сотрудников.

День полиграфии учрежден в знак уважения к истории отечественного печатного дела и признания заслуг всех, кто трудится в сфере печати, издательского дела, дизайна и тиражирования продукции. Полиграфия делает информацию более доступной и помогает сохранять культурное наследие.