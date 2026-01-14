День российской печати отметили в Серпухове

В профессиональный праздник в Серпухове собрались журналисты из двух городских округов. Они обсудили опыт работы и поздравили лучших сотрудников.

Делегацию из Чехова возглавили руководитель клуба православных журналистов «Стриж» Марина Денисенко и главный редактор газеты «Добрый путь» Наталья Мотина.

«Мы приехали к своим единомышленникам не столько за сухим опытом, сколько за духом сотворчества, который живет в Серпухове», — отметила Мотина.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вручил журналистам награды.

«Быть в курсе событий и идти в ногу со временем — это миссия средств массовой информации. Современная журналистика требует умения говорить о сложном просто и находить уникальный ракурс», — сказал он.

К поздравлениям присоединились депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, заместитель председателя окружного совета депутатов Павел Гущин, представители духовенства и союза журналистов Подмосковья.