День российской науки отметили в Серпуховском округе

Для Института инженерной физики День российской науки — это не просто праздник, а важное событие, отражающее многолетнюю работу в области фундаментальных и прикладных исследований. На протяжении более 30 лет институт успешно решает задачи по созданию современных образцов вооружения, военной техники и разработок для народного хозяйства.

В этом году коллектив института удостоен почетных грамот и благодарственных писем от муниципальных властей и депутатов за значительный вклад в развитие Серпухова как наукограда и достижения в научно-исследовательской деятельности. Разработки института в таких областях, как навигация, связь и медико-биологические исследования, соответствуют мировым стандартам качества и получили высокую оценку от государственных и региональных министерств, Российской академии наук и других научных организаций.

Под руководством президента Института инженерной физики Алексея Царькова сотрудники института добились выдающихся результатов: было получено более 300 патентов и свидетельств на изобретения, что подтверждает высокий уровень научно-технического потенциала учреждения. Сегодня в коллективе трудятся около 1,5 тысячи человек, среди которых 28 докторов наук и свыше 100 кандидатов наук.

Особой наградой отмечен первый вице-президент Евгений Ананьев. Ему вручили знак отличия Министерства обороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин», что подчеркивает профессионализм и значимость работы сотрудников. В честь праздника также вручены памятные знаки, юбилейные награды и грамоты от руководства института.