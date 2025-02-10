День российской науки отметили на производстве медтехники во Фрязине

Глава округа Дмитрий Воробьев и депутат Государственной Думы Александр Толмачев посетили коллектив группы компаний «Исток-Аудио». Они не только поздравили сотрудников одного из крупнейших предприятий наукограда с праздником, но и вручили награды тем, кто внес значительный вклад в развитие науки и технологий.

В ходе мероприятия вручили благодарственные письма 10 специалистам за их многолетний добросовестный труд. Группа компаний на протяжении 30 лет занимается производством медицинской техники, а также реабилитационного оборудования для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Среди флагманских продуктов предприятия находятся высокотехнологичные цифровые слуховые аппараты, слуховые системы костной проводимости и реабилитационные устройства, которые помогают бытовой адаптации слабослышащих и глухих людей. Также компания разрабатывает эксклюзивные решения, такие как технологии виртуальной нейрореабилитации для восстановления пациентов с двигательными и когнитивными нарушениями, а также инновационные приборы для различных сфер медицины. Важной частью их деятельности являются индукционные системы для глухих, тифлотехника, а также проведение мероприятий, направленных на реализацию Госпрограммы «Доступная среда».

На сегодняшний день «Исток-Аудио» занимает лидирующие позиции в отечественной реабилитационной индустрии. Специалисты компании активно занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, внедряя их результаты в практическую деятельность для улучшения жизни людей с особыми потребностями.