День российского студенчества отметили в Чехове

Праздничное мероприятие состоялось во Дворце культуры «Дружба». Для студентов организовали интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».

За звание самых эрудированных соревновались представители православной молодежи Подольской епархии. В игре участвовали девять команд из Ступина, Серпухова, Подольска, Люберец и других округов.

«Я очень рад, что здесь, на Лопасненской земле, проходят вновь эти состязания. Они дают нам возможность углубиться в историю нашей страны. Но главное, мы здесь можем почувствовать, что являемся дружной семьей», — обратился к ребятам благочинный Чеховского церковного округа игумен Сергий (Куксов).

По итогам двух раундов победу одержала команда Малинского благочиния «Авторский прочерк». Именно она будет представлять Подольскую епархию на следующем этапе игры Московской митрополии. В качестве приза ребята получили сертификат на экскурсионную поездку в усадьбу Антона Чехова «Мелихово».

На мероприятии глава округа Михаил Собакин вместе с благочинным Чеховского церковного округа поздравили студентов с праздником и вручили отличившимся благодарственные письма.