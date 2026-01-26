День российского студенчества отметили на ледовой арене в Воскресенске

Праздничное мероприятие, посвященное Татьяниному дню, состоялось 25 января на ледовой арене имени Каменского. Для студентов было организовано бесплатное массовое катание.

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин пообщался со студентами Воскресенского колледжа в формате «Диалог на равных». Руководитель муниципалитета поздравил ребят с праздником и вручил заслуженные награды волонтерам и активистам.

«Студенческие годы — это прекрасное время. От всей души желаю вам, чтобы ваши самые смелые мечты осуществились. И помните: сейчас главное — набираться знаний, ведь это самый важный фундамент для будущего», — сказал Алексей Малкин.

После официальной части для виновников торжества организовали праздничную программу на льду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.