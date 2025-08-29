День российского кино отметили в Балашихе

В «Центре патриотического воспитания молодежи „Герои Балашихи“ прошло яркое мероприятие, посвященное Дню российского кино. Интерактивный квиз „Мир кино“ объединил волонтеров Балашихи и юнармейцев МБОУ СОШ № 11, подарив участникам не только новые знания, но и возможность весело и познавательно провести время.

Ребята прослушали лекцию об истории кинематографа в мире и России. Они узнали о братьях Люмьерах — родоначальниках кино, первом киносеансе, первом российском фильме, а также о первой цветной киноленте и ее продолжительности.

После лекции прошла командная викторина с заданиями: «Угадай фильм по кадру», «Откуда музыка» и «Формула всего», которые увлекли юных участников.

«Центр патриотического воспитания „Герои Балашихи“ регулярно организует для ребят познавательные лекции, патриотические мероприятия, спортивные программы и волонтёрские сборы.