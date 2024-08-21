День российского флага отметят в библиотеках Подмосковья 22 августа

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Праздничные мероприятия проведут в подмосковных библиотеках в День Государственного флага России 22 августа. Там проведут тематические лекции и викторины.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в библиотеках региона пройдут лекции, викторины, игры и многое другое. Эксперты расскажут о возникновении праздника, заложенных в триколоре смыслах и истории российского флага.

Желающие могут также ознакомиться с полной коллекцией электронных документов президентской библиотеки в электронном виде. Там можно найти уникальные источники, посвященные российскому триколору.

Полный доступ к фондам по истории, русскому языку, теории государственности также можно найти в приложении «МОе Подмосковье».

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