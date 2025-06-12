День России отметят в парках в Химках

В День России жителей и гостей Химок ждет насыщенная праздничная программа. Концерты, мастер-классы, фестивали и флешмобы пройдут в парках города — основное мероприятие развернется в парке Толстого.

Основная сцена праздника разместится в парке имени Толстого. Здесь покажут музыкально-театрализованное представление «Эту землю Россией зовут», а также концерт «Россия — великая наша держава». Для гостей подготовили фестивали народных ремесел — «Город мастеров» и «Россия: страна символов, сказов, традиций». Кроме того, на площадках организуют выставки, мастер-классы, зоны аквагрима и другие активности для всей семьи.

Празднование охватит и другие городские пространства — парки «Дубки», «Экоберег», «Подрезково», Величко, а также сквер Марии Рубцовой. Здесь зрителей ждут концерты, познавательные лекции, викторины, мастер-классы по росписи и тематике «Символ России». Кульминацией мероприятия станет совместное исполнение гимна страны, участникам вручат ленты и флажки в цветах российского триколора.

Начало всех мероприятий — 12 июня в 12:00.

Как отмечают организаторы, в Химках традиционно уделяется большое внимание государственным праздникам. Для горожан регулярно проводят концерты, лекции, мастер-классы, где каждый может почувствовать сопричастность к истории и культуре своей страны.