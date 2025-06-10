День России отметят в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Фото: Медиасток.рф

В живописном Кузьминском лесопарке городского округа Котельники 12 июня пройдет праздничное мероприятие «С Россией в сердце», посвященное Дню России. Праздник организован в рамках проекта «Лето в Подмосковье» и приглашает всех жителей и гостей округа принять участие.

С 10:00 в парке начнут работу тематическая фотозона «Россия начинается с нас!» и фотовыставка «От истоков до наших дней». Рядом со сценой будет проходить раздача лент триколора, а также работать общественный огород, где каждый сможет познакомиться с уходом за культурными растениями и попробовать свои силы в этом деле.

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Для гостей подготовлена увлекательная квиз-игра «Путешествие по России», творческий мастер-класс «Народные умельцы» и яркая концертная программа «Таланты России», которая стартует в 11:00. Мероприятие подходит для всей семьи (0+).

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