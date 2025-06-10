День России отметят в Кузьминском лесопарке в Котельниках

В живописном Кузьминском лесопарке городского округа Котельники 12 июня пройдет праздничное мероприятие «С Россией в сердце», посвященное Дню России. Праздник организован в рамках проекта «Лето в Подмосковье» и приглашает всех жителей и гостей округа принять участие.

С 10:00 в парке начнут работу тематическая фотозона «Россия начинается с нас!» и фотовыставка «От истоков до наших дней». Рядом со сценой будет проходить раздача лент триколора, а также работать общественный огород, где каждый сможет познакомиться с уходом за культурными растениями и попробовать свои силы в этом деле.