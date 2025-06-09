День России отметят в городском парке в Павловском Посаде

Городской парк культуры и отдыха в Павловском Посаде опубликовал расписание на текущую неделю. Жителей и гостей города ждут развлекательные и спортивные мероприятия.

Во вторник в 15:00 и в среду в 17:00 в парке состоятся занятия по настольному теннису. 10 июня в 17:00 всех желающих приглашает клуб «Мое лето».

12 июня парк приглашает отметить День России. Торжественные мероприятия «С Россией в сердце» начнутся в 11:00. В 16:00 выступит с концертом группа «Дельта», а после — коллектив «Авангард».

В субботу, 14 июня, юных посетителей ждут на занятиях студии «Пластилиновая ворона». Завершиться день парковым клубом «Мое лето».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.