День России отметили в Вишняковском парке в Балашихе
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли в обновленном Вишняковском парке в Балашихе. Для гостей подготовили разнообразные активности, в том числе мастер-классы по плетению маскировочных сетей и фланкировке шашкой.
Гости также поучаствовали в патриотическом флешмобе на песню «Матушка Земля» и увидели концерт. Помимо этого, они узнали про усадьбу Горенки, присоединились к фотосессии, поиграли в крокет, настольный теннис и шахматы.
Почетными гостями стали депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, Герой России и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также глава Балашихи Сергей Юров.
«От всей души поздравляю вас с Днем России! Наша страна уникальна, у нее большое будущее. Главное в России — это люди. Огромные слова поддержки и благодарности участникам СВО. Спасибо тем, кто в тылу помогает нашим бойцам. С праздником!» — сказал Сергей Юров.
Глава округа отметил преображения в Вишняковском парке. Территория стала комфортнее для тихих прогулок и активного отдыха, при этом сохранился лесной ландшафт. Здесь установили детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение, обустроили зоны отдыха у Вишняковского пруда и родника, смотровые площадки, экотропы, велопарковки, павильоны с кафе и прокатом.
«Сегодня мы проводим в нашем новом Вишняковском парке первое мероприятие. Это большой и амбициозный проект, который мы реализуем в Балашихе. Задача — в течение нескольких лет сделать так, чтобы его территория объединила усадьбу Горенки и усадьбу Пехра-Яковлевское. Сегодня мы закончили работы на территории 30 гектаров вдоль пруда. Здесь есть кафе, парковка, большое количество интересных зон. Мы благоустроили родник, соединили основные аллеи парка с усадьбой Горенки. Уверен, что эта территория будет радовать жителей Балашихи», — добавил Сергей Юров.
Этим летом рабочие приступят ко второму этапу благоустройства Вишняковского парка. Они приведут в порядок восточную часть и завершат западную. В общественном месте появятся веревочный парк и арт-объекты, в том числе «Башня Мейерхольда», сцена, площадки для фестивалей, зоны для пикников и выгула собак, пешеходные и веломаршруты. Лесопарк станет новой точкой притяжения горожан, объединяющей природу, историю и современные возможности для отдыха. Окончание проекта запланировано на 2026 год.