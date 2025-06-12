День России отметили в Вишняковском парке в Балашихе

Праздничные мероприятия ко Дню России прошли в обновленном Вишняковском парке в Балашихе. Для гостей подготовили разнообразные активности, в том числе мастер-классы по плетению маскировочных сетей и фланкировке шашкой.

Гости также поучаствовали в патриотическом флешмобе на песню «Матушка Земля» и увидели концерт. Помимо этого, они узнали про усадьбу Горенки, присоединились к фотосессии, поиграли в крокет, настольный теннис и шахматы.

Почетными гостями стали депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, Герой России и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также глава Балашихи Сергей Юров.

«От всей души поздравляю вас с Днем России! Наша страна уникальна, у нее большое будущее. Главное в России — это люди. Огромные слова поддержки и благодарности участникам СВО. Спасибо тем, кто в тылу помогает нашим бойцам. С праздником!» — сказал Сергей Юров.