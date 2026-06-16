Сегодня 10:41 День России отметили в Лобне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Главный символ праздника — российский триколор — украсил не только городские улицы. Полотнища развевались на флагштоках центрального парка и в руках жителей Лобни, которые пришли отметить День России.

Бело-сине-красные ленточки повязывали на руку, сумки, одежду и даже на ошейники любимых питомцев. Одним из самых популярных развлечений стал аквагрим. К мастеру даже выстраивалась очередь из желающих украсить себя российской символикой. Со сцены звучали песни о любви к Родине и поздравления с праздником, наполненным особым смыслом единения и гордости за свою страну, ее историю, народ и культуру.

В День России даже погода решила не капризничать и не мешала горожанам радоваться празднику, который всегда широко отмечают в Лобне. Были организованы концертная программа, творческие студии под открытым небом на любой вкус, сбор гуманитарной помощи, акция «Письмо солдату» и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. А лобненские волонтеры посвятили празднику турнир по стритболу.

Кульминацией торжества стал танцевальный флешмоб с российскими флагами, большой хоровод как символ единения и дружбы и огромное надувное сердце, такое же большое и яркое, как любовь к своей стране, которая объединяет людей независимо от их возраста и национальности.