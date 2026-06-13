День России отметили в Химках

Главной площадкой празднования Дня России в Химках стал парк Толстого, где для жителей и гостей округа подготовили масштабную программу «Культура народов России». Особый интерес у гостей вызвали площадки исторической реконструкции «Славянская слобода», «Тактическая медицина», экспозиция «Колокола России» и интерактивная ярмарочная инсталляция «Народные промыслы России».

Одним из самых трогательных моментов праздника стала торжественная церемония вручения паспортов восьми юным химчанам. Глава Химок Инна Федотова подчеркнула: «Сила страны — в ее людях. В тех, кто любит свою Родину, уважает ее историю, трудится ради ее развития и передает эти ценности следующим поколениям».

Для жителей подготовили концертную программу с участием приглашенных артистов: белорусского вокального коллектива «HARIZMA», а также народного артиста РФ Владимира Девятова и фольк-шоу группы «Ярмарка». Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил: «День России — наш общий праздник, и встретить его нужно достойно, вместе. В единстве — наша главная сила». Праздничные мероприятия объединили жителей разных поколений: для гостей работали творческие и образовательные площадки, проходили тематические акции и интерактивные программы для всей семьи.

Депутат Химок Валентин Герасимов подчеркнул, что такие праздники помогают сохранить связь поколений, укрепляют чувство гордости за страну и напоминают о том, что вместе мы способны на многое. Депутат Наталья Каныгина отметила, что приятно видеть, как много семей пришли в парк, чтобы вместе отметить праздник. Кроме того, праздничные мероприятия в этот день прошли в домах культуры «Фирсановка», «Лунево» и «Брехово», а также на спортивных площадках округа.