День Росгвардии отметили в микрорайоне Новогорск в Химках

Жителям микрорайона Новогорск в Химках рассказали о традициях российской гвардии. Мероприятие прошло на спортивной площадке у жилого дома.

В мероприятии принял участие депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

«Гвардия во все времена была примером мужества и преданности Отечеству. Сегодня наша задача — показать взрослым и молодежи, что эти качества не теряют своей значимости», — рассказал он.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил важность мероприятия для патриотического воспитания населения.

«Патриотизм начинается с уважения к истории и к тем, кто ее создавал. Подобные встречи помогают понять: защищать Родину — это не обязанность, а высокая честь», — сказал он.

Встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что инициатива направлена на развитие патриотизма среди молодежи и преемственность поколений.