День родного края отметят в Богородском округе 6 и 7 сентября

Жители и гости округа смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и торжествах. На этой неделе в богородских парках пройдут разнообразные увлекательные мероприятия.

Каждый понедельник и среду в Центральном парке открываются двери творческой мастерской, где под руководством художника Виктора Рыбальченко желающие смогут освоить основы живописи и скульптуры. Занятия пройдут в камерном зале.

В четверг в павильоне Центрального парка собираются любители спортивно-бальных танцев. Участники объединения «Танцы Голд» приглашают всех желающих присоединиться к занятиям.

Пятница станет насыщенным днем: в Глуховском и Центральном парке состоятся занятия по северной ходьбе. Также в павильоне Центрального парка проведут уроки для любителей фотографии.

Суббота принесет радость всем жителям, ведь округ отметит свой день рождения. Праздничная программа начнется в Центральном и Глуховском парках, а завершится выступлением группы «Бандэрос». В воскресенье торжества пройдут в парке «Роща», также в Глуховском и Центральном парках для детей запланированы развлекательные программы. Все мероприятия бесплатные и открыты для всех желающих.