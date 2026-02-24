День родного языка и чемпионат профессионалов прошли в Одинцове

Студенты Одинцовского техникума погрузились в историю родной речи и блеснули мастерством на региональных соревнованиях. Два важных события объединили учебную неделю.

20 февраля советник директора по воспитанию Инна Кузнецова вместе со студенческим активом организовала информационные часы. Учащимся рассказали об истории праздника и значении родного языка. Ребята узнали, как речь влияет на культуру и традиции разных народов, какую роль играет в становлении личности.

«Мы стараемся донести до молодежи, что язык — это не просто способ общения, а основа наших корней и идентичности. Такие беседы помогают студентам глубже понимать свое культурное наследие», — рассказала Инна Кузнецова.

В конце прошлой недели студент техникума Максим Кабушев достойно представил округ на серьезных соревнованиях. С 16 по 20 февраля в Можайском техникуме проходил отборочный этап чемпионата «Профессионалы — 2026». Максим выступал в компетенции «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения» под руководством наставника Виктории Королевой.

Администрация техникума отметила важность участия студентов в таких испытаниях. Они позволяют молодым специалистам проверить свои силы и получить ценный опыт перед выходом на рынок труда.