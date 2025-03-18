День репродуктивного здоровья пройдет в Истре 19 марта

Диспансеризацию репродуктивного здоровья проведут для пациенток от 18 до 49 лет в женской консультации № 1. Такие дни организуют здесь уже в течение пяти месяцев.

Проверка включает в себя первичный прием врача акушера-гинеколога, проверку состояния молочных желез, осмотр с дальнейшим исследованием, кольпоскопию, УЗИ органов малого таза и молочных желез и маммографию. Длительность обследования составляет около получаса.

Мероприятие стало популярно среди местных жительниц. За это время свое здоровье успели проверить уже 155 женщин.

Записаться на диспансеризацию можно в телеграм-канале женской консультации № 1.

Диспансеризацию в муниципалитете проводят регулярно по разным направлениям. В прошлом году такие обследования прошли более 70 тысяч жителей Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году.