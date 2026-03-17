Сегодня 09:39 День работников жилищно-коммунального хозяйства отметили в Чехове

Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры «Дружба». В праздничный день коммунальщики получили цветы и теплые слова благодарности за свой важный труд.

Лучших сотрудников отрасли отметили благодарственными письмами от главы муниципалитета Михаила Собакина и совета депутатов округа. Виновников торжества поздравил благочинный Чеховского церковного округа игумен Сергий. В своей речи он подчеркнул духовный смысл труда работников ЖКХ, напомнив о библейском завете «возделывать землю», который они сегодня продолжают исполнять.

Сотрудники коммунальных служб Чехова проверяют и чистят теплотрассы, ремонтируют оборудование в котельных, заранее проводят противоаварийные тренировки — отрабатывают разные нештатные ситуации. И все это — одновременно с обычной работой: уборкой и ремонтом дорог, наведением порядка во дворах.

Сразу после праздника эти люди снова вышли на смену: менять лампочки в подъездах, готовить котельные к следующему сезону и следить за тем, чтобы город продолжал жить своей обычной жизнью.