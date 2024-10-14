День работников сельского хозяйства отпраздновали в Химках

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили в Химках. Муниципальные депутаты поздравили с профессиональным праздником сотрудников местного питомника «Вашутино».

Предприятие способствует развитию сельскохозяйственной отрасли уже много лет. Муниципальные депутаты и общественные деятели выразили благодарность трудовому коллективу питомника.

«Питомник в Химках не только обеспечивает рынок качественной продукцией, но и помогает развивать инфраструктуру ландшафтного дизайна и озеленения, в том числе и в нашем городе», — отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Цветы из Химок доставляют во все уголки страны, в том числе и в северные регионы: в Хабаровск, Якутию, Благовещенск. Транспортировка возможна благодаря длительному сроку сохранности растений.

Напомним, что к Международному женскому дню питомник «Вашутино» подготовил свыше 1,2 миллионов живых цветов разных видов.

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